Два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли два села — Замостье и Муром. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор дополнил, что в селе Замостье при обстреле повреждён магазин: там выбило окна и посечён фасад. А в селе Муром никто не пострадал при сбросе осколочного боеприпаса. При этом повреждён частный дом. В настоящее время в двух местах, где произошла атака ВСУ, работают оперативные службы.