Два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Гладков: ВСУ обстреляли сёла Замостье и Муром в Белгородской области
В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли два села — Замостье и Муром. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Замостье Грайворонского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", — написал Гладков в телеграм-канале.
Губернатор дополнил, что в селе Замостье при обстреле повреждён магазин: там выбило окна и посечён фасад. А в селе Муром никто не пострадал при сбросе осколочного боеприпаса. При этом повреждён частный дом. В настоящее время в двух местах, где произошла атака ВСУ, работают оперативные службы.
Напомним, 3 января в Белгороде звучала сирена ракетной тревоги, после чего Гладков сообщил о работе ПВО в городе и области. По его словам, на подлёте к Белгороду было сбито несколько воздушных целей. Также под обстрел со стороны Украины попало село Солоти Валуйского городского округа, где повреждения получила линия электропередачи. Известно, что над регионом было уничтожено шесть ракет тактического комплекса "Точка-У" и шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", выпущенных с территории Украины. Также противник ударил по селу Солоти, где пострадала 14-летняя девочка.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин