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7 января, 12:58

Ещё один украинский дрон сбили в Брянской области

Губернатор Богомаз: В Севском районе Брянской области сбит украинский БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Над Севским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.

Богомаз подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.


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Это уже второй беспилотник, который сбили за день в Брянской области. Первый уничтожили около 13:00, сообщили ранее в Минобороны.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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