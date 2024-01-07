Ещё один украинский дрон сбили в Брянской области
Губернатор Богомаз: В Севском районе Брянской области сбит украинский БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
"Над Севским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.
Богомаз подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Это уже второй беспилотник, который сбили за день в Брянской области. Первый уничтожили около 13:00, сообщили ранее в Минобороны.
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