Ещё один украинский дрон сбили в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолётного типа в Севском районе Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Над Севским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.

Богомаз подчеркнул, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

