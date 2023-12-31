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31 декабря, 15:31

Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью

МО РФ: Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 31 декабря уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что около 17:40 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории нашей страны.

"Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", — отметили в ведомстве.

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Как сообщал Лайф, в ночь на 30 декабря российские военные пресекли атаку украинских беспилотников в четырёх регионах России. ВСУ пытались поразить объекты в этих областях с помощью 32 БПЛА.

Обложка ©

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Никита Осипов
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