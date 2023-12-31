Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 31 декабря уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью. Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что около 17:40 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории нашей страны.

"Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области", — отметили в ведомстве.