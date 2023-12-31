На охране российского неба в праздники будут порядка 20 тысяч военных

В новогоднюю ночь боевое дежурство будут нести около 1,8 тысячи военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВС РФ, а всего за новогодние каникулы отдежурят порядка 20 тысяч защитников Родины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих", — сказано в распространённом сообщении ведомства.

Дежурство будет проходить в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях, в пунктах управления и командных пунктах воинских соединений и частей. Все подготовительные мероприятия, которые были запланированы на 2023 год, 1-я армия ПВО-ПРО выполнила в полном объёме.