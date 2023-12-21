Стало известно, будут ли в Москве запускать фейерверки на Новый год
ТАСС: В Москве Новый год снова встретят без фейерверков
В Москве новый, 2024 год, как и 2023-й, встретят в сдержанном формате. Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию, в столице в условиях специальной военной операции принято решение отменить фейерверки.
"Как и в прошлом году, в этом году праздник встретим без фейерверков и салютов", — сказал представитель мэрии.
Напомним, что в прошлом году в столице также отказались от запуска фейерверков на Новый год. Также в Москве не было больших уличных концертов. Вместе с тем от праздничного оформления власти города не отказались — Москва предстала в праздники светлой и украшенной.
ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный