Стало известно, сколько россиян встречают Деда Мороза фейерверками
Kp.ru: Треть россиян категорически против новогодних петард и хлопушек
Две трети россиян (69%) любят новогодние салюты, при этом 58% не запасаются пиротехникой к празднику, а любуются красотой издалека. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Kp.ru среди 6,6 тысячи наших соотечественников в социальных сетях и мессенджерах.
"Салют такое дело: один оплатил — все посмотрели", — констатировала одна из респондентов.
Тратиться на петарды, чтобы создать праздничную атмосферу, готовы 11% опрошенных: 2% из них веселятся на полную катушку и запускают фейерверки до утра, а 9% делают это вечером или около полуночи.
Категорически против салютов 31% респондентов. Одни не видят смысла в шумных развлечениях, а другие жалеют птиц и домашних питомцев, которые не понимают, что происходит, и не могут успокоиться всю ночь.
"Просто объясните, какое от этого наслаждение? Дым, вонь, грохот, да ещё увечья при неправильном использовании! Хочется знать, что радостного и весёлого в этом, когда птицы и собаки носятся перепуганные, не знают, куда спрятаться", — возмутилась одна из участников опроса.
А ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей региона не использовать фейерверки во время празднования Нового года. По его словам, после окончания СВО можно будет встречать Новый год "со всей душой", "так, как привыкли".
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