Стало известно, сколько россиян встречают Деда Мороза фейерверками

Две трети россиян (69%) любят новогодние салюты, при этом 58% не запасаются пиротехникой к празднику, а любуются красотой издалека. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Kp.ru среди 6,6 тысячи наших соотечественников в социальных сетях и мессенджерах.

"Салют такое дело: один оплатил — все посмотрели", — констатировала одна из респондентов.

Тратиться на петарды, чтобы создать праздничную атмосферу, готовы 11% опрошенных: 2% из них веселятся на полную катушку и запускают фейерверки до утра, а 9% делают это вечером или около полуночи.

Категорически против салютов 31% респондентов. Одни не видят смысла в шумных развлечениях, а другие жалеют птиц и домашних питомцев, которые не понимают, что происходит, и не могут успокоиться всю ночь.

"Просто объясните, какое от этого наслаждение? Дым, вонь, грохот, да ещё увечья при неправильном использовании! Хочется знать, что радостного и весёлого в этом, когда птицы и собаки носятся перепуганные, не знают, куда спрятаться", — возмутилась одна из участников опроса.