Губернатор попросил жителей российского региона отложить новогодние салюты до конца СВО

Жителей Краснодарского края призвали не использовать фейерверки во время празднования Нового года. С такой просьбой к ним обратился в ходе региональной прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он напомнил, что запрет на салюты был введён в Краснодарском крае ещё в начале специальной военной операции. В новогодние праздники, по словам Кондратьева, нарушителей "не будут за руку хватать", тем не менее власти просят с фейерверками повременить. После того как наши бойцы вернутся домой, жители Кубани "со всей душой будут встречать Новый год так, как привыкли", пообещал губернатор.

"Я понимаю, что это наши родные традиции из детства: фейерверк, бенгальский огонь. Давайте на бенгальском огне, может быть, и остановимся, потому что фейерверки... не время", — сказал Кондратьев.