Чиновникам в одном из регионов рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов
Губернатор Калужской области Шапша запретил чиновникам новогодние корпоративы
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе координационного совещания руководителей органов государственной власти напомнил чиновникам о неуместности проведения новогодних корпоративов. Он призвал своих подопечных сосредоточиться на работе.
"Напоминаю о неуместности проведения корпоративов и увеселительных мероприятий в текущей ситуации. Работы много, ответственность огромная, и все силы нужно направить в деятельность", — сказал глава региона.
Ранее подобное мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По словам политика, проводить корпоративы и запускать салюты в период проведения спецоперации неэтично. Он напомнил, что сегодня наши войска ценой своей жизни спасают Россию от внешней угрозы.
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