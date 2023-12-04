Чиновникам в одном из регионов рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе координационного совещания руководителей органов государственной власти напомнил чиновникам о неуместности проведения новогодних корпоративов. Он призвал своих подопечных сосредоточиться на работе.

"Напоминаю о неуместности проведения корпоративов и увеселительных мероприятий в текущей ситуации. Работы много, ответственность огромная, и все силы нужно направить в деятельность", — сказал глава региона.