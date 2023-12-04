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4 декабря, 10:05

Чиновникам в одном из регионов рекомендовали отказаться от новогодних корпоративов

Губернатор Калужской области Шапша запретил чиновникам новогодние корпоративы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе координационного совещания руководителей органов государственной власти напомнил чиновникам о неуместности проведения новогодних корпоративов. Он призвал своих подопечных сосредоточиться на работе.

"Напоминаю о неуместности проведения корпоративов и увеселительных мероприятий в текущей ситуации. Работы много, ответственность огромная, и все силы нужно направить в деятельность", — сказал глава региона.

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Ранее подобное мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По словам политика, проводить корпоративы и запускать салюты в период проведения спецоперации неэтично. Он напомнил, что сегодня наши войска ценой своей жизни спасают Россию от внешней угрозы.

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Матвей Константинов
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