"Вас от кого охраняют?!": Меликов проехался по дагестанским чиновникам, нанимающим телохранителей
Меликов посоветовал дагестанским чиновникам больше ходить пешком
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал местных чиновников, нанимающих себе охрану. Соответствующее видео публикует его пресс-служба.
Меликов проехался по дагестанским чиновникам, нанимающим телохранителей. Видео © Telegram / Администрация главы РД
"А вас всё от кого охраняют, я не могу понять?! От кого вас охраняют?! Одна машина с охраной, впереди машина с охраной... А чего бы вам через площадь не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь. Глядишь, он вам претензии предъявит, а может, наоборот, спасибо скажет", — возмутился глава региона.
По словам Меликова, когда он в Москве садится в такси и за рулём оказывается дагестанец, его просят сделать совместное фото. Политика спрашивают, почему он передвигается без охраны. На что тот отвечает: "Ты мне чего сделаешь, если я с тобой в машину сяду?"
"Но это же не престижно, надо же с охраной! Да ещё на "крузаках"! А бабушка получает 17 тысяч [рублей] за то, что детей кормит с утра до вечера каждый день", — добавил Меликов.
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Кстати, любителям "престижа" из больших кабинетов уже скоро придётся поумерить аппетиты. Ещё 3 августа президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники должны передвигаться на отечественных автомобилях, а в начале сентября он дал поручение о приоритетном использовании таких машин. Уже сегодня, 20 октября, Минпромторг подготовил список таких машин. Помимо люксовых "ауросов" в нём есть "лады" и "патриоты".
Telegram / Администрация главы РД