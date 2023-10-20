"Вас от кого охраняют?!": Меликов проехался по дагестанским чиновникам, нанимающим телохранителей

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал местных чиновников, нанимающих себе охрану. Соответствующее видео публикует его пресс-служба.

Меликов проехался по дагестанским чиновникам, нанимающим телохранителей. Видео © Telegram / Администрация главы РД

"А вас всё от кого охраняют, я не могу понять?! От кого вас охраняют?! Одна машина с охраной, впереди машина с охраной... А чего бы вам через площадь не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь. Глядишь, он вам претензии предъявит, а может, наоборот, спасибо скажет", — возмутился глава региона.

По словам Меликова, когда он в Москве садится в такси и за рулём оказывается дагестанец, его просят сделать совместное фото. Политика спрашивают, почему он передвигается без охраны. На что тот отвечает: "Ты мне чего сделаешь, если я с тобой в машину сяду?"