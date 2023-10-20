Минпромторг подготовил список авто для чиновников
Минпромторг рекомендовал для госзакупки авто Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич" и Haval
Aurus Komendant. Фото © LIFE
Минпромторг подготовил список автомобилей для использования чиновниками: это машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и китайский Haval. В перечень вошли транспортные средства с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.
"Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими", — говорится в сообщении министерства.
Так, чиновникам рекомендована закупка следующих моделей:
Lada:
- Vesta,
- Vesta SW Cross,
- Granta,
- Niva Travel,
- Niva Legend.
УАЗ:
- "Патриот",
- "Пикап",
- "Профи",
- "Хантер",
- СГР.
Aurus:
- Senat,
- Komendant.
"Москвич":
- 3,
- 3е,
- 6.
Evolute:
- I-Pro,
- I-Joy,
- I-Sky.
Haval:
- Jolion,
- Dargo,
- F7/F7x,
- H9.
В Минпромторге подчеркнули, что в приоритетном порядке для закупки должны рассматриваться высоколокализованные модели.
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Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. А в начале сентября глава государства дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин. Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина.