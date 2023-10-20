Минпромторг подготовил список авто для чиновников

Минпромторг подготовил список автомобилей для использования чиновниками: это машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и китайский Haval. В перечень вошли транспортные средства с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.