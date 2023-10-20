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20 октября, 06:21

Минпромторг подготовил список авто для чиновников

Минпромторг рекомендовал для госзакупки авто Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич" и Haval

<p>Aurus Komendant. Фото © LIFE</p>

Aurus Komendant. Фото © LIFE

Минпромторг подготовил список автомобилей для использования чиновниками: это машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и китайский Haval. В перечень вошли транспортные средства с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.

"Минпромторг России подготовил рекомендации по приоритетному использованию отечественных автомобилей госслужащими", — говорится в сообщении министерства.

Так, чиновникам рекомендована закупка следующих моделей:

Lada:

  • Vesta,
  • Vesta SW Cross,
  • Granta,
  • Niva Travel,
  • Niva Legend.

УАЗ:

  • "Патриот",
  • "Пикап",
  • "Профи",
  • "Хантер",
  • СГР.

Aurus:

  • Senat,
  • Komendant.

"Москвич":

  • 3,
  • 3е,
  • 6.

Evolute:

  • I-Pro,
  • I-Joy,
  • I-Sky.

Haval:

  • Jolion,
  • Dargo,
  • F7/F7x,
  • H9.

В Минпромторге подчеркнули, что в приоритетном порядке для закупки должны рассматриваться высоколокализованные модели.

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Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. А в начале сентября глава государства дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин. Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина.

Александра Вишнякова
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