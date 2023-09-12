Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина об авто для чиновников

Распоряжение президента РФ Владимира Путина о том, что российские чиновники должны передвигаться на отечественных машинах, обсуждению не подлежит и будет исполнено. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Что значит, готов я или не готов [пересесть на российский служебный автомобиль]. Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно. Заниматься закупками будет специальное подразделение, какая компания выиграет — решит конкурс", — пояснил он.