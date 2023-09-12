Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина об авто для чиновников
В Минпромторге заверили, что исполнят распоряжение Путина об авто для чиновников
Распоряжение президента РФ Владимира Путина о том, что российские чиновники должны передвигаться на отечественных машинах, обсуждению не подлежит и будет исполнено. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Что значит, готов я или не готов [пересесть на российский служебный автомобиль]. Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно. Заниматься закупками будет специальное подразделение, какая компания выиграет — решит конкурс", — пояснил он.
Напомним, на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, уже готовятся госзакупки, которые "определят, кому чего положено".
LIFE / Павел Баранов