Путин заявил, что чиновников нужно пересадить на отечественные машины

Российские чиновники точно должны пересесть на отечественные автомобили, уже готовятся госзакупки. Об этом заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин.

"Правительство и управделами выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили, скоро начнутся закупки для чиновников отечественных машин, определят, кому чего положено", — отметил он.

Глава государства напомнил, что в 90-е годы практически не было отечественных машин, поэтому ездили на иностранных. Сейчас возможность пересесть на свои авто есть, тем более что наш автопром не уступает по качеству выпускаемой продукции, подчеркнул Путин.