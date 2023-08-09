Петербургские депутаты собрались пересесть на Lada по приказу Путина

Депутаты Петербургского законодательного собрания будут ездить на седанах от АвтоВАЗа после их выпуска в Северной столице в 2024 году. Об этом в личном telegram-канале рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

"В Сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Могу сказать, что я эту позицию разделяю", — говорится в сообщении вице-спикера.

Бельский добавил, что предложение поддерживает и Петербургское заксобрание. Седаны, в которых станут ездить депутаты, планируют начать производить на заводе "Лада Санкт-Петербург" в 2024 году. Парламентарий добавил, что темпы развития отечественного автопрома растут, а качество современных российских авто соответствует всем требованиям безопасности. В качестве примера хорошего автомобиля он привёл Lada X-cross 5, который презентовали в июне на ПМЭФ.