Регион

Уведомления отключены

9 августа, 14:09

Петербургские депутаты собрались пересесть на Lada по приказу Путина

Бельский: Депутаты заксобрания Петербурга пересядут на седаны АвтоВАЗа в 2024-м

Депутаты Петербургского законодательного собрания будут ездить на седанах от АвтоВАЗа после их выпуска в Северной столице в 2024 году. Об этом в личном telegram-канале рассказал спикер городского парламента Александр Бельский.

"В Сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Могу сказать, что я эту позицию разделяю", говорится в сообщении вице-спикера.

Бельский добавил, что предложение поддерживает и Петербургское заксобрание. Седаны, в которых станут ездить депутаты, планируют начать производить на заводе "Лада Санкт-Петербург" в 2024 году. Парламентарий добавил, что темпы развития отечественного автопрома растут, а качество современных российских авто соответствует всем требованиям безопасности. В качестве примера хорошего автомобиля он привёл Lada X-cross 5, который презентовали в июне на ПМЭФ.

Володин рассказал, на каких машинах будут ездить депутаты после заявления Путина

Володин рассказал, на каких машинах будут ездить депутаты после заявления Путина

Напомним, 3 августа президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Он предложил искоренить практику повсеместных закупок иностранных авто.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Thomas Kцrbel

Юрий Лысенко
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Путин
  • Политика России
  • Авто
  • Политика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров