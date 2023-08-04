Володин рассказал, на каких машинах будут ездить депутаты после заявления Путина

Депутаты Государственной думы с сентября этого года начнут пересаживаться на отечественные автомобили "Москвич", Lada, Aurus. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба нижней палаты парламента.

"Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", Lada, Aurus. В скором времени начнётся выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и их", — сказал он.