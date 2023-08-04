Володин рассказал, на каких машинах будут ездить депутаты после заявления Путина
Володин: Депутаты будут использовать отечественные авто "Москвич", Lada и Aurus
Депутаты Государственной думы с сентября этого года начнут пересаживаться на отечественные автомобили "Москвич", Lada, Aurus. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба нижней палаты парламента.
"Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", Lada, Aurus. В скором времени начнётся выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и их", — сказал он.
По словам Володина, сейчас в избирательных округах для депутатов арендуются автомобили разных марок. Сам же председатель ГД пользуется машиной Aurus, а в нерабочее время садится за руль вместительного экономичного и надёжного "Москвича-3". Таким образом, добавил Володин, депутаты решили поддержать решение президента РФ Владимира Путина, ведь нашему автопрому нужна поддержка государства. С такой опорой компании России быстрее начнут и наладят выпуск различных российских марок машин.
Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Ещё в конце декабря прошлого года новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Планируется запуск производства ещё двух моделей авто — SUV и седан. А в июне на ПМЭФ представили новый премиальный внедорожник Aurus Komendant.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ