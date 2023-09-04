Путин официально распорядился пересадить чиновников на российские авто
Путин поручил приоритизировать использование чиновниками российских автомобилей
Президент Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании отечественных автомобилей чиновниками. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. Глава государства ждёт доклад по этому вопросу в срок до 1 февраля 2024 года.
"Поручение адресовано правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента. "Принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", — говорится в опубликованном перечне поручений за подписью российского лидера.
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Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Ещё в конце декабря прошлого года новый кроссовер "Москвич-3" и электрокар "Москвич-3е" поступили в розничную продажу. Планируется запуск производства ещё двух моделей авто — SUV и седан. А в июне на ПМЭФ представили новый премиальный внедорожник Aurus Komendant.
LIFE / Павел Баранов