Путин официально распорядился пересадить чиновников на российские авто

Президент Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании отечественных автомобилей чиновниками. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. Глава государства ждёт доклад по этому вопросу в срок до 1 февраля 2024 года.