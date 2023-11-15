Безбашенные воронежцы после гонок в ванне устроили стрельбу фейерверками с крыши автобуса

В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые катались на крыше автобуса по центральной улице города. Об этом вечером 15 ноября сообщили в телеграм-канале регионального полицейского главка.

В Воронеже дебоширы катаются на крыше автобуса и запускают фейерверки. Видео © t.me / "Мой и твой Воронеж" / "Инцидент Воронеж"

Стражи правопорядка обратили внимание на это правонарушение после того, как в Сети появились видеоролики с соответствующим содержанием. На них можно увидеть, как два молодых человека передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции, и пускают фейерверки.

"В результате проведённых мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Стоит отметить, что задержанными оказались те же самые нарушители спокойствия, которые сделали похожий трюк 3 ноября, только тогда вместо крыши автобуса они использовали ванну.