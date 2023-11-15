Безбашенные воронежцы после гонок в ванне устроили стрельбу фейерверками с крыши автобуса
МВД: В Воронеже задержали двух человек, запускавших фейерверки с крыши автобуса
В Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, которые катались на крыше автобуса по центральной улице города. Об этом вечером 15 ноября сообщили в телеграм-канале регионального полицейского главка.
В Воронеже дебоширы катаются на крыше автобуса и запускают фейерверки. Видео © t.me / "Мой и твой Воронеж" / "Инцидент Воронеж"
Стражи правопорядка обратили внимание на это правонарушение после того, как в Сети появились видеоролики с соответствующим содержанием. На них можно увидеть, как два молодых человека передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции, и пускают фейерверки.
"В результате проведённых мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", — говорится в сообщении.
Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту. Стоит отметить, что задержанными оказались те же самые нарушители спокойствия, которые сделали похожий трюк 3 ноября, только тогда вместо крыши автобуса они использовали ванну.
Напомним, что 3 ноября в Воронеже приятели устроили заезд по городу в привязанной к машине ванне. Искромётные покатушки сопровождались фейерверками, которые молодые люди запускали по сторонам. Впоследствии их поймали сотрудники полиции.
t.me / "Инцидент Воронеж"