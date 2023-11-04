Безбашенные воронежцы устроили заезд с фейерверками в привязанной к машине ванне

В Воронеже приятели устроили заезд по городу в привязанной к машине ванне. Искромётные покатушки сопровождались фейерверками, которые молодые люди запускали по сторонам. Однако такой перформанс не мог остаться без внимания со стороны правоохранителей: в итоге весельчаков нашли и привлекли к ответственности.

В Воронеже приятели устроили эпичный заезд в привязанной к машине ванне. Видео © Telegram / "Мой и твой Воронеж"

Инцидент произошёл 3 ноября вечером в районе дамбы Чернавского моста. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что двое парней едут в ванне и один из пассажиров запускает фейерверки. В какой-то момент молодой человек встаёт, после чего резко вылетает из ванны на повороте. Однако, судя по видео, он не пострадал.

"Автомобилист привлечён к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля и части 1.1 статьи 12.17 КоАП РФ за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств. Кроме того, его пассажир привлечён по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ за создание помех в движении", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД России.

За свой поступок шутникам-экстремалам также пришлось извиниться. Молодые люди рассказали, что таким "оригинальным" образом хотели поздравить друга с днём рождения. Они призвали участников дорожного движения не повторять их ошибок.