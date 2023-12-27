Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 21:42

Путин поблагодарил сотрудников МЧС, обеспечивающих безопасность в новых регионах

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Видео © Kremlin.ru

Российский лидер напомнил, что в этом году спасатели оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России. В том числе они эвакуировали россиян из опасных районов не только нашей страны, но и мира, а также провели множество гуманитарных акций.

"Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, сапёров, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — заявил глава государства, подчеркнув, что надо и в дальнейшем решать все возникающие на территориях ситуации без промедления.

Вместе с этим президент выразил уверенность, что спасатели и в дальнейшем будут эффективно выполнять задачи, демонстрировать высокий профессионализм, максимальную собранность и самоотдачу.

"Ещё раз поздравляю ветеранов и личный состав МЧС с праздником и, конечно, с приближающимся 2024 годом!" — обратился к спасателям Путин.

Спецборт МЧС с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Спецборт МЧС с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

В России праздник День спасателя отмечается ежегодно 27 декабря. В этот день в 1990 году Совет министров РСФСР принял постановление "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР. Подробнее об истории праздника — в материале Лайфа.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Путин
  • МЧС России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров