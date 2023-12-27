Путин поблагодарил сотрудников МЧС, обеспечивающих безопасность в новых регионах

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС России с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Видео © Kremlin.ru

Российский лидер напомнил, что в этом году спасатели оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России. В том числе они эвакуировали россиян из опасных районов не только нашей страны, но и мира, а также провели множество гуманитарных акций.

"Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, сапёров, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — заявил глава государства, подчеркнув, что надо и в дальнейшем решать все возникающие на территориях ситуации без промедления.

Вместе с этим президент выразил уверенность, что спасатели и в дальнейшем будут эффективно выполнять задачи, демонстрировать высокий профессионализм, максимальную собранность и самоотдачу.

"Ещё раз поздравляю ветеранов и личный состав МЧС с праздником и, конечно, с приближающимся 2024 годом!" — обратился к спасателям Путин.