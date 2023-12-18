Спецборт МЧС с последними эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Самолёт Ил-76 МЧС России доставит на родину последнюю группу россиян из Газы. Обложка © t.me / МЧС России
Последняя группа россиян будет доставлена в Россию спецбортом Ил-76, всего в самолёте 73 человека, которые обратились с просьбой об эвакуации из сектора Газа после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет МЧС РФ.
Самолёт Ил-76 МЧС России доставит на родину последнюю группу россиян из Газы. Видео © t.me / МЧС России
"МЧС России доставит на родину 73 эвакуированных россиянина и членов их семей, из них 45 детей. Спецборт Ил-76 ведомства вылетел из Каира в Москву", — уточнили в ведомстве.
Напомним, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа началась 12 ноября. Всего российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что эвакуация россиян завершается. Последние 73 человека скоро прибудут в Россию.