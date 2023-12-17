Регион

Уведомления отключены

17 декабря, 09:58

КПП Керем-Шалом открыли для разгрузки гуманитарной помощи в сектор Газа

Контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом открыли, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа, сообщили в управлении по координации действий Правительства Израиля на палестинских территориях.

"С сегодняшнего дня [17 декабря] грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП Керем-Шалом в соответствии с нашим соглашением с США", — заявили в ведомстве.

Израиль будет поставлять в Газу больше топлива из-за риска гуманитарного краха

Израиль будет поставлять в Газу больше топлива из-за риска гуманитарного краха

Напомним, 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности". Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, а в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ стала закачивать воду.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Wissam Nassar

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • гуманитарнаяпомощь
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров