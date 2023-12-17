КПП Керем-Шалом открыли для разгрузки гуманитарной помощи в сектор Газа

Контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом открыли, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа, сообщили в управлении по координации действий Правительства Израиля на палестинских территориях.

"С сегодняшнего дня [17 декабря] грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП Керем-Шалом в соответствии с нашим соглашением с США", — заявили в ведомстве.