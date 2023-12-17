КПП Керем-Шалом открыли для разгрузки гуманитарной помощи в сектор Газа
Контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом открыли, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа, сообщили в управлении по координации действий Правительства Израиля на палестинских территориях.
"С сегодняшнего дня [17 декабря] грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП Керем-Шалом в соответствии с нашим соглашением с США", — заявили в ведомстве.
Напомним, 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности". Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, а в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ стала закачивать воду.
ТАСС / DPA / Wissam Nassar