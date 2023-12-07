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7 декабря, 00:13

Израиль будет поставлять в Газу больше топлива из-за риска гуманитарного краха

Власти Израиля приняли решение увеличить объём поставляемого в сектор Газа топлива. Только так возможно избежать надвигающегося на анклав гуманитарного краха, считают в Иерусалиме. Изменение лимитов анонсировала канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Кабинет безопасности сегодня вечером одобрил рекомендацию военного кабинета на разрешение поставок минимального количества топлива, которое необходимо для предотвращения гуманитарного краха и начала эпидемий, в южную часть сектора Газа", — гласит сообщение.

Также в канцелярии описали механизм определения объёма топлива, поставляемого в Газу. Этот вопрос курирует Военно-политический кабинет Израиля, который будет следить за ситуацией в регионе и регулировать количество ресурса.

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Напомним, что 5 декабря ЦАХАЛ объявила о начале третьей фазы наземной операции против ХАМАС. По мнению американских политиков, она продлится до января 2024 года.

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Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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