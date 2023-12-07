Израиль будет поставлять в Газу больше топлива из-за риска гуманитарного краха

Власти Израиля приняли решение увеличить объём поставляемого в сектор Газа топлива. Только так возможно избежать надвигающегося на анклав гуманитарного краха, считают в Иерусалиме. Изменение лимитов анонсировала канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Кабинет безопасности сегодня вечером одобрил рекомендацию военного кабинета на разрешение поставок минимального количества топлива, которое необходимо для предотвращения гуманитарного краха и начала эпидемий, в южную часть сектора Газа", — гласит сообщение.