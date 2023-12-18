МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа
МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа. Обложка © Getty Images / Majdi Fathi
МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа, сейчас в столице Египта Каире ожидает отправки на родину заключительная группа граждан — 73 человека, в том числе 45 детей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.
"Сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России", — рассказал Куренков в ходе селекторного совещания.
Напомним, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа началась 12 ноября. Всего российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека. Тем временем в ООН объявили Газу непригодной для жизни.