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МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

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МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

18 декабря, 09:28
<p>МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа. Обложка © Getty Images / Majdi Fathi</p>

МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа. Обложка © Getty Images / Majdi Fathi

МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа, сейчас в столице Египта Каире ожидает отправки на родину заключительная группа граждан — 73 человека, в том числе 45 детей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"Сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России", — рассказал Куренков в ходе селекторного совещания.

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Напомним, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа началась 12 ноября. Всего российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1124 человека. Тем временем в ООН объявили Газу непригодной для жизни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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