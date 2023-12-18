МЧС завершает эвакуацию россиян из сектора Газа

МЧС РФ завершает эвакуацию россиян из сектора Газа, сейчас в столице Египта Каире ожидает отправки на родину заключительная группа граждан — 73 человека, в том числе 45 детей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"Сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи президентом РФ принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России", — рассказал Куренков в ходе селекторного совещания.