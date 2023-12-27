День спасателя, День вырезания снежинок, Филимонов день: Праздники и приметы 27 декабря Сегодня, 27 декабря, свой профессиональный праздник в России отмечают те, чья работа — спасать жизни других. Также на эту дату приходится день, который призван напоминать нам всем о недавней пандемии коронавируса. 26 декабря, 21:01 27 декабря в России отмечается День спасателя. Обложка © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

День спасателя

27 декабря в России свой праздник отмечают сотрудники МЧС и других ведомств, которые созданы с самой важной целью — спасение жизни. В календаре эта дата так и называется — День спасателя: это официальный профессиональный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 27 декабря;

учреждён указом президента РФ от 26 декабря 1995 года;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

В России праздник День спасателя отмечается ежегодно 27 декабря, потому что в 1990 году в эту дату Совет министров РСФСР принял постановление "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР. Через полгода главой корпуса был назначен зампредседателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу, который сейчас возглавляет Минобороны РФ.

Затем название и структура ведомства ещё несколько раз менялись, пока 10 января 1994 года не было сформировано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Оно получило широкие полномочия, в том числе возможность оказывать помощь за рубежом.

Сейчас в состав МЧС входят профессиональные аварийно-спасательные формирования, спасательные воинские формирования, пожарная охрана, авиация, военизированные горноспасательные части. Главные задачи МЧС отражены в его девизе — "Предупреждение, спасение, помощь". С момента существования министерства его сотрудники спасли более 2,5 миллиона жизней, потушили около семи миллионов пожаров, обезвредили около 1,7 миллиона взрывоопасных предметов.

Сегодня свой профессиональный праздник в России многие спасатели отмечают на посту. Если среди ваших знакомых или близких есть эти смелые и самоотверженные люди, обязательно поздравьте их.

Международный день противоэпидемической готовности

27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Фото © Shutterstock

27 декабря в России и за рубежом отмечается Международный день противоэпидемической готовности, который вряд ли можно назвать праздником. Несколько фактов о нём: это часть глобальной информационной кампании;

день провозглашён Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года;

ежегодно отмечается 27 декабря, дата по календарю не сдвигается;

цель — усиливать способность человечества противостоять эпидемиям и пандемиям.

Международный день противоэпидемической готовности был провозглашён Генассамблеей ООН в разгар пандемии коронавирусной инфекции CoViD-19. Она и стала причиной появления такой памятной даты в календаре. Только по официальным данным стран, по всему миру от ковида умерло около семи миллионов человек, о чём никак нельзя забывать.

ООН предложила всем странам-членам, организациям системы ООН, частному сектору и гражданскому обществу ежегодно отмечать эту дату. Делать это можно путём просветительской работы, повышения осведомлённости населения о том, как важно предотвращать эпидемии и как с ними бороться. Тем более что коронавирусная инфекция и сейчас никуда не ушла. Несмотря на отмену в мире статуса пандемии, это заболевание продолжает распространяться, хоть и в куда более слабой форме.

День вырезания снежинок из бумаги

27 декабря отмечается День вырезания снежинок из бумаги. Фото © Shutterstock

27 декабря в России отмечается необычный праздник — День вырезания снежинки из бумаги. Он как нельзя своевременный, ведь до Нового года остаются считаные дни. Вот что известно о нём: это международный неофициальный праздник;

появился в США (Make Cut-Out Snowflakes Day), откуда разошёлся по миру;

ежегодно отмечается 27 декабря.

Несмотря на то что День вырезания снежинки из бумаги придумали отмечать в США, на самом деле за его появление можно благодарить больше страны Востока. Ведь где, как не в Китае, изобрели бумагу, которая даёт нам сейчас такое богатое пространство для творчества. А в Японии появилось искусство оригами, позволяющее творить настоящие чудеса из белого листа.

Лучший способ отметить сегодняшний неформальный добрый праздник — изготовить снежинки из бумаги и украсить ими свой дом или квартиру в преддверии Нового года. Несмотря на то что посвящённый таким поделкам праздник пришёл в нашу страну недавно, традиция устраивать "снегопад" появилась ещё во времена СССР. В Интернете легко найти видео с десятками вариантов изготовления снежинок из бумаги своими руками. Для особо усидчивых есть варианты посложнее — трёхмерные снежинки, настоящие произведения искусства. Такую можно сделать, например, чтобы преподнести в качестве подарка.

День визита в зоопарк

27 декабря отмечается День визита в зоопарк. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

27 декабря в России можно отметить ещё один добрый праздник — День визита в зоопарк. Вот что о нём известно: это неофициальный международный праздник;

разошёлся по миру из США (Visit The Zoo Day);

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 27 декабря;

обычно в зверинцах к этому дню приурочены различные акции.

День визита в зоопарк был учреждён в США, однако и там уже не помнят, кем и когда. Предположительно, это была акция одного из подобных учреждений, которая стала популярной и уже разошлась по миру.

Мало кто знает, что прообразы зоопарков появились ещё в Древнем Египте. 14 лет назад были найдены свидетельства существования одного из таких около 5,5 тысячи лет назад. Его посетители могли посмотреть на бегемотов, слонов, бабуинов и других животных. Также зоопарки были в Древнем Китае, Вавилоне и Древнем Риме.

27 декабря отмечается День визита в зоопарк. Фото © Агентство "Москва"

Важная функция зоопарков — вести просветительную работу по охране природы и животного мира. Посетив один из них, можно ощутить себя частью живой природы, понять, насколько важно сохранять многообразие флоры и фауны. Сегодня, в День визита в зоопарк, — самое время это сделать. Но, так как каких-то ограничений здесь нет, такое мероприятие в личном календаре можно наметить на новогодние каникулы, когда у большинства из нас много свободного времени.

Приметы 27 декабря

Филимонов день

27 декабря Русская православная церковь чтит память четырёх святых мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Они пострадали за веру в Египте при императоре Диоклетиане (284–305). Ариан до обращения в Христову веру был гонителем христиан. По его приказу были подвергнуты мукам, а затем казнены Аполлоний и Филимон. Их мучитель Ариан, исцелив раненый глаз прахом, взятым от могилы Филимона, раскаялся и принял крещение вместе с семьёй и стражниками. Одним из последних был Феотих.

В народе же в эту дату отмечали Филимонов день — и он считался одним из самых опасных в году. Предки верили, что нечистая сила разгуливается и старается всем навредить — как людям, так и животным. Крестьяне старались без надобности в этот день не выходить из дома. Защитой от нечисти считалась вода: нужно было тщательно умываться, мыть руки. Под запретом на Филимона были важные дела, путешествия, какие-то начинания — считалось, что всё это иначе не будет сулить ничего хорошего.

Погодные приметы 27 декабря

Тёплая погода на Филимона — к знойному лету.

Иней на деревьях — к снегопадам.

Погода за день поменялась — к потеплению.

Именинники 27 декабря

27 декабря именины может отмечать народный артист России Николай Расторгуев. Фото © ТАСС / Андрей Титов

Сегодня, 27 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Иларион

Николай

Филимон. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев