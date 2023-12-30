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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 10:42
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ВСУ в ходе обстрела брянского села убили ребёнка

Губернатор Богомаз: При обстреле ВСУ посёлка в Брянской области погиб ребёнок

В результате атак ВСУ на сёла Кистер и Борщово Погарского района Брянской области погиб ребёнок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребёнок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье будет оказана", — написал Богомаз.

Он отметил, что, по предварительным данным, разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Брянской областью
Богомаз сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Брянской областью

А ранее Лайф сообщал, что за день и вечер 29 декабря над Брянской областью сбили четыре беспилотника. Инциденты произошли в Стародубском муниципальном округе, а также в Унечском и Навлинском районах.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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