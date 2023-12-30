ВСУ в ходе обстрела брянского села убили ребёнка

В результате атак ВСУ на сёла Кистер и Борщово Погарского района Брянской области погиб ребёнок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Более 10 снарядов выпущено из РСЗО по мирным объектам. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребёнок 2014 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье будет оказана", — написал Богомаз.

Он отметил, что, по предварительным данным, разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.