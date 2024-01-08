Силы ПВО за сутки сбили 14 украинских дронов и пять "хаймарсов"

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских дронов и пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Средствами ПВО за сутки перехвачено пять РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Как уточнили в министерстве, вражеские БПЛА были сбиты в районах населённых пунктов Верхнекаменка (ЛНР), Пески, Новомихайловка (ДНР), Каменка-Днепровская, Новое (Запорожская область), Раденск и Голая Пристань (Херсонская область).

Всего же с начала спецоперации ВСУ лишились 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 540 БПЛА, 447 зенитных ракетных комплексов, 14 536 танков и других боевых бронированных машин, 1201 боевой машины реактивных систем залпового огня, 7666 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 17 210 единиц специальной военной автомобильной техники.

