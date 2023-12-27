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27 декабря, 09:53

"Подарок под ёлочку": Минобороны получило новую партию истребителей Су-57

ОАК передала Минобороны РФ заключительную в 2023 году партию истребителей Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57. Обложка © t.me / ПАО "ОАК"

Истребитель пятого поколения Су-57. Обложка © t.me / ПАО "ОАК"

Специалисты КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина) произвели последнюю партию истребителей пятого поколения Су-57 по программе 2023 года. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) "Ростеха" передала её Минобороны. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Истребители пятого поколения Су-57. Обложка © t.me / ПАО "ОАК"

"Авиастроители изготовили и передали нашим вооружённым силам все планировавшиеся к поставке в этом году самолёты пятого поколения Су-57. Истребители успешно прошли все необходимые заводские испытания", — приводятся слова Мантурова на сайте ведомства.

По словам министра, наращивание производства данных уникальных машин стало возможным благодаря решению вопросов по ритмичным поставкам комплектующих и совершенствованию технологии поточной сборки. Коллектив КнААЗ достойно справляется с этой сложнейшей задачей, подчеркнул Мантуров. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов добавил, что авиастроители уже приступили к сборке самолётов этого типа, которые поступят в Российскую армию в следующем году.

В телеграм-канале ОАК назвали передачу истребителей Минобороны "подарком под ёлочку".

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Ранее Лайф писал, что государственный оборонный заказ на истребители пятого поколения Су-57 в текущем году оказался вдвое больше, чем планировалось изначально. Глава ОАК Юрий Слюсарь отметил, что самолёты были поставлены в срок, "иногда даже по отдельным заводам с опережением".

Ян Поланин
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