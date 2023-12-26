ВКС России за год получили вдвое больше истребителей Су-57, чем планировалось
Глава ОАК Слюсарь: Вдвое вырос госзаказ на истребитель пятого поколения Су-57
Государственный оборонный заказ на истребитель пятого поколения Су-57 в текущем году оказался вдвое больше, чем планировалось изначально. Об этом сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"Гособоронзаказ мы выполнили. Всё, что предусматривалось и подписанными контрактами, и планами-графиками, всё поставлено в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением. У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам: буквально в два раза вырос заказ по самолёту Су-57", — рассказал Слюсарь телеканалу "Россия 24".
По его словам, производство истребителя — сложная работа. В следующем году её прибавится, так как на 2024 год заказ увеличится ещё больше.
Ранее Лайф писал, что российские истребители пятого поколения Су-57 начали оснащать новой силовой установкой, позволяющей развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. Примечательно, что до характеристик установки не могут дотянуться американские, японские и китайские разработчики.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV