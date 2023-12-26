ВКС России за год получили вдвое больше истребителей Су-57, чем планировалось

Государственный оборонный заказ на истребитель пятого поколения Су-57 в текущем году оказался вдвое больше, чем планировалось изначально. Об этом сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Гособоронзаказ мы выполнили. Всё, что предусматривалось и подписанными контрактами, и планами-графиками, всё поставлено в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением. У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым — достаточно значительно. По новым самолётам: буквально в два раза вырос заказ по самолёту Су-57", — рассказал Слюсарь телеканалу "Россия 24".

По его словам, производство истребителя — сложная работа. В следующем году её прибавится, так как на 2024 год заказ увеличится ещё больше.