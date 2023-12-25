Крейсерский сверхзвук: Как изменит боевые характеристики Су-57 и С-70 новейший двигатель Российский ВПК оснастил новейший самолёт силовой установкой, до характеристик которой не могут дотянуться американские, японские и китайские разработчики. 24 декабря, 21:40 Истребитель Су-57 способен садиться и взлетать на сверхкоротких взлётно-посадочных полосах. Обложка © Getty Images

Российские истребители пятого поколения Су-57 начали оснащать новой силовой установкой, позволяющей развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме, сообщили в госкорпорации "Ростех". Эта новация значительно усилит боевые возможности истребителя. Речь идёт о двигателе второго этапа для Су-57, в период разработки он назывался "Изделие 30", а теперь получил наименование АЛ-51. Он создан на замену первоначально устанавливавшихся на истребитель двигателей АЛ-41.

— Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть её эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолёт Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям пятого поколения, — рассказали в "Ростехе".

В "Ростехе" добавили, что 76 самолётов с новым двигателем будут поставлены Минобороны РФ уже в рамках действующего контракта от 2019 года.

Работа истребителей Су-57 в зоне СВО. Видео © t.me / Military from Russia

Создание нового двигателя для истребителя пятого поколения окончательно разрушает культивируемый на Западе миф о технологической отсталости России, поскольку характеристики российской разработки остаются недосягаемыми для специалистов самых разных ВПК из развитых стран мира.

Су-57 — российский тяжёлый двухдвигательный многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П.О. Сухого. Разработан на замену тяжёлого истребителя Су-27. Первый полёт совершил 29 января 2010 года. В серийное производство был запущен в 2016 году. Первые четыре машины были переброшены в Сирию на авиабазу Хмеймим ещё в феврале 2018 года для испытаний в реальных боевых условиях. С июня 2022 года успешно применяется в зоне СВО.

Двигатели Су-57

Первоначально на Су-57 устанавливались двигатели АЛ-41. С ними самолёт отвечает всем характеристикам истребителя пятого поколения. Однако в 2011 году было принято решение о начале разработки нового двигателя "Изделие 30", который должен при прежних массогабаритных параметрах обеспечивать бесфорсажную тягу в 11 000 кгс (единица силы в системе единиц МКГСС) и тягу на форсаже в 18 000 кгс и быть при этом экономичнее, чем его предшественники.

Двигатель АЛ-41, установленный на Су-57. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Первые испытания "Изделия 30" завершились в 2016 году, а первый полёт Су-57 с новым двигателем состоялся 5 декабря 2017 года. В нынешнем году завершена основная часть его лётных испытаний, в ходе которых двигатель подтвердил свои характеристики, в том числе по экономии топлива. Для завершения полного цикла лётных испытаний и отладки двигателя потребуется ещё около двух лет. А начало производства серийных истребителей Су-57 с двигателями второго этапа ожидается до 2025 года.

АЛ-51 стал первым двигателем, который совершил отрыв от четвёртого поколения силовых установок не только по мощности и удельному расходу топлива, но и по удельной тяговооружённости. Она составляет свыше 11:1. Для сравнения: двигатель F-22 "F119-PW-100" имеет тяговооружённость 8,96:1, двигатель Су-57 первого этапа АЛ-41 обладает тяговооружённостью в 9,35:1.

— Этот двигатель улучшает удельные показания как с точки зрения тяги, так и по расходу топлива. Один из принципиальных вопросов — это обеспечение крейсерского сверхзвука без включения форсажной камеры, что позволит быстро и скрытно выходить на рубежи применения вооружения. Это особенно важно при выполнении миссий над обширными пространствами, — отметил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, добавив, что ни США, ни Китай, ни какие-либо другие страны двигателями с такими характеристиками не располагают.

Таким образом, АЛ-51 стал первым универсальным двигателем пятого поколения, который способен одинаково эффективно работать на разных режимах и может применяться в различных типах самолётов и БПЛА. На АЛ-51 смогут летать Су-57 и Су-75 Checkmate, а в бесфорсажной модификации — ударные беспилотники, такие как С-70 "Охотник".

БПЛА С-70 "Охотник"

По замыслу разработчиков, Су-57 будут использоваться в паре с тяжёлыми разведывательно-ударными беспилотниками С-70 "Охотник", которые также разработаны в ОКБ Сухого. Это первый тяжёлый ударный БПЛА отечественного производства, к проектировке которого приступили в 2012 году, а свой первый испытательный полёт беспилотник совершил в августе 2019 года.

С-70 выполнен по схеме "летающее крыло". Внешне он напоминает уменьшенную версию американского бомбардировщика B-2 Spirit и БПЛА Northrop Grumman X-47B. Тактико-технические характеристики "Охотника" не раскрываются. Без дозаправки "Охотник" может находиться в воздухе более суток.

С-70 "Охотник" и Су-57, которые используются в зоне СВО. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

— С-70 по скорости, высоте полёта и своей манёвренности будет сопоставим с самолётами пятого поколения. Это реактивная машина, практически такой же самолёт, только без пилота и с высокой степенью автоматизации процессов управления и выполнения полётных заданий. Кроме всего прочего, он интегрирован в общую автоматизированную систему управления авиацией. Это позволяет ему выполнять боевые задачи как самостоятельно, так и в связке с пилотируемыми самолётами, — рассказал заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По мнению большинства экспертов, одна из модификаций нового двигателя для Су-57 может стать силовой установкой и для "Охотника". Олег Пантелеев считает, что для отечественных ВКС это переход на новую ступень.

Авторы Владимир Дюжий