5 новых боевых сценариев, которые используют истребители Су-57 в зоне СВО Российские разработчики добились прорыва, оснастив истребители Су-57 боевыми дронами. Какие ударные и защитные функции ему доступны? 7423 7423 Как истребители Су-57 получат функции трансформеров при помощи бортовых дронов. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Российский истребитель Су-57 пятого поколения, разработанный в рамках программы ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Истребитель обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и может маневрировать с сильными перегрузками, поэтому новый функционал открывает перед Армией России поистине широкие возможности.

Для Су-57 созданы ударные мини-БПЛА, которые он сможет нести на внешней подвеске и внутри фюзеляжа. Причём это могут быть беспилотники разного типа. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и управлять этой группой. БПЛА смогут наносить воздушные удары, вести радиоэлектронную борьбу и разведку. В ВКС России планируется сформировать свою первую полноценную эскадрилью Су-57 в 2024-м, а темпы производства таких машин удвоятся уже в текущем году и составят 12 планеров в год.

"Пока ни одна страна ничего подобного не делала, кроме нас. Дроны могут решать различные задачи, начиная с преодоления противоракетной обороны, подавления радиолокационных станций, систем РЭБ для прикрытия самолёта от возможных ударов ракет класса "воздух – воздух" либо "земля – воздух". Кроме того, пилот самолёта сможет управлять даже роем дронов, который сможет наносить удары по наиболее приоритетным объектам, таким как склады, скопление техники, боеприпасов, личного состава или системы ПВО. Один из дронов может заниматься разведкой маршрута, по которому планируется дальнейшее движение самолёта. Это большой спектр задач", — прокомментировал Лайфу военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, такой функционал истребителя поможет решить целый комплекс задач. Функция щита, меча и даже копья. Всё что угодно, исходя из того, какую цель преследует лётчик. Это новый прорыв в технологиях.

"Операции на Украине сделали российские ВКС единственной военной силой в мире, имеющей опыт эксплуатации истребителей пятого поколения в интенсивных боях. Способность истребителя Су-57 стать носителем дронов является последней в длинном списке новых функций, которые были анонсированы ранее", — отмечает Military Watch Magazine. Напомним, ранее разработчик рассказал о новом комплексе связи, защищённом искусственным интеллектом, а также о технологиях радиопоглощающего огнезащитного стекла.

Характеристики истребителя Су-57

Максимальная скорость российского истребителя Су-57 составляет 2440 км/ч. Дальность полёта — до 5500 км без дозаправки. Модель оснащена радаром с активной фазированной антенной.

Истребитель может нести различное вооружение, включая ракеты класса "воздух – воздух" и "воздух – земля". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Су-57 имеет низкую радиолокационную и инфракрасную подпись, что делает его труднозаметным для радаров и тепловизоров противника. Опция электронного пилота позволяет лётчику Су-57 оказывать масштабную инфоподдержку. Поэтому пилот может заниматься тактическими задачами, возложив на систему гипотезный анализ.

Истребитель способен применять управляемые и неуправляемые средства поражения, в том числе управляемые ракеты класса "воздух – поверхность" от Х-31 до Х-59, а также корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Боевая нагрузка самолёта составляет 10 тонн (максимум).

В целом истребитель является одним из самых передовых в мире благодаря сочетанию высокой скорости, дальности полёта, мощного вооружения и передовых технологий.

Авторы Дмитрий Шестопалов