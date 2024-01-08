Российские военные ударили гиперзвуковым "Кинжалом" по объектам ВПК Украины

Российские военные утром в понедельник, 8 января, нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что в том числе применялся гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

"Сегодня утром нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Также удары наносились по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в ведомстве. В США тем временем забили тревогу, отмечая, что российские МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" вызывают у Киева панику.