В Британии раскрыли данные об уничтожении двух Patriot после масштабного удара ВС РФ по Киеву
Аналитик Меркурис: ВС РФ уничтожили две установки Patriot, ударив по Киеву
На Западе шокированы ракетными ударами ВС РФ по стратегическим объектам ВСУ, которые привели к уничтожению двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
"Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. <…> Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами", — сказал эксперт в эфире ютуб-канала The Duran.
По его словам, есть большое количество данных, что в результате российских ударов было уничтожено не менее двух батарей ЗРК Patriot. Меркурис отметил, что военным РФ удалось поразить много стратегических военных объектов. Кроме того, масштабным разрушениям подверглись промышленные предприятия в Киевской области.
Как сообщал Лайф, с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия. Целями стали украинские объекты и места дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Кроме того, 2 января ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производившим ракеты и БПЛА. Меркурис ранее отмечал, что в ЕС началась паника после ударов по Киеву.