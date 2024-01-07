В Британии раскрыли данные об уничтожении двух Patriot после масштабного удара ВС РФ по Киеву

На Западе шокированы ракетными ударами ВС РФ по стратегическим объектам ВСУ, которые привели к уничтожению двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

"Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. <…> Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами", — сказал эксперт в эфире ютуб-канала The Duran.