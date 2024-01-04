ЗРК Patriot не смог сбить ни одну российскую ракету Х-32 на Украине
Welt: ЗРК Patriot на Украине не смог сбить ни одну российскую ракету X-32
Украинская система противовоздушной обороны (ПВО), включающая западный зенитный ракетный комплекс Patriot, не смогла сбить ни одной крылатой ракеты X-32 во время массированных ударов ВС России по военным объектам Незалежной. Об этом заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.
"Из-за её (ракеты Х-32. — Прим. Лайфа) неуязвимости и высокой скорости ни одна ракета ещё не была сбита украинской ПВО, в числе которой находится современный ЗРК Patriot", — сказал он.
По словам журналиста, это показывает, что российские войска располагают новейшими крылатыми ракетами, которые могут противостоять современным западным противовоздушным системам. Вместе с тем Шмидтке отметил, что у Х-32 есть ряд уникальных особенностей. В частности, её очень трудно заглушить РЭБ и сбить с курса, также она развивает быструю скорость — около 5,4 тысячи километров в час.
Ранее Лайф сообщал, что ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины. Кроме того, были поражены места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники, а также места размещения живой силы.
ТАСС / DPA / Bernd Wüstneck