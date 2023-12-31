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31 декабря, 10:32

В США раскрыли, каких российских ракет до ужаса боятся на Украине

MWM: Украина боится ударов российской крылатой ракеты X-22

Российские крылатые ракеты X-22 наводят ужас на всю Украину, ВСУ с начала специальной военной операции ни разу так и не смогли сбить ни одной из них. Об этом пишет Military Watch Magazine.

"Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны", — отмечается в материале.

По данным издания, ещё со времён СССР у России в запасе огромное количество этих ракет, поэтому они широко используются для ударов по вражеским военным объектам. Впервые они поступили на вооружение Москвы в 1962 году, однако до сих пор не имеют достойных конкурентов и аналогов во всём мире среди своего класса.

При этом автор публикации обратил внимание, что ВСУ мучаются из-за истощённых запасов ракет для ПВО, которые также оставались со времён Советского Союза. Компенсировать их нехватку не могут даже западные поставки, которые когда-то казались нескончаемыми, однако уже совсем скоро вовсе прекратятся.

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В Киеве официально расписались в своём бессилии перед российской ракетой "Бурей" Х-22

А ранее в США высказались о российской тяжёлой огнемётной системе "Солнцепёк", удары которой почти ничего не оставляют от целей противника. Оно было создано в 2001 году на основе ТОС-1 "Буратино" и в настоящее время используется подразделениями Вооружённых сил России для поражения укрытий противника. Применение "Солнцепёка" буквально стирает в порошок многие цели.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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