В США раскрыли, каких российских ракет до ужаса боятся на Украине

Российские крылатые ракеты X-22 наводят ужас на всю Украину, ВСУ с начала специальной военной операции ни разу так и не смогли сбить ни одной из них. Об этом пишет Military Watch Magazine.

"Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны", — отмечается в материале.

По данным издания, ещё со времён СССР у России в запасе огромное количество этих ракет, поэтому они широко используются для ударов по вражеским военным объектам. Впервые они поступили на вооружение Москвы в 1962 году, однако до сих пор не имеют достойных конкурентов и аналогов во всём мире среди своего класса.

При этом автор публикации обратил внимание, что ВСУ мучаются из-за истощённых запасов ракет для ПВО, которые также оставались со времён Советского Союза. Компенсировать их нехватку не могут даже западные поставки, которые когда-то казались нескончаемыми, однако уже совсем скоро вовсе прекратятся.