В Киеве официально расписались в своём бессилии перед российской ракетой "Бурей" Х-22

В Киеве признались, что не сбили ни одной российской ракеты Х-22 с начала специальной военной операции. В частности, об это заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что такая ракета летит со скоростью четыре тысячи километров в час и заходит на цель по баллистической траектории, поэтому перехватить её сложно — и без специальных средств не получится. А у Российской армии, по словам Игната, есть ещё и модернизированная версия этой ракеты — Х-32.

"Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто", — пояснил он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста телеканала "Прямой" о том, удалось ли средствам украинской ПВО сбить какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил отрицательно.

Х-22 "Буря" — это российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Такими ракетами разных модификаций вооружались самолёты Ту-16К-22, Ту-22К, Ту-22М2/3, Ту-95К-22. Х-22 имеет большую дальность полёта и высокую скорость, что усложняет перехват, а также мощную боеголовку. В ходе СВО целями этих ракет могли стать арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить ракеты не удалось.