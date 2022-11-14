Что известно о новейшей ракете Х-32, применяемой на Украине Оглавление Новости спецоперации на Украине Какие ракеты Россия применяет на Украине Дальность стрельбы ракет Х-32 Карта ударов по Украине До начала "Операции Z" крылатые ракеты воздушного базирования Х-32 применялись только в ходе учений и дополнительных испытаний. Теперь это важнейший инструмент для решения задач СВО. 37294 37294 Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-32. Обложка © Militaryrussia.ru

Новости спецоперации на Украине

В начале ноября стали поступать новости о том, что ВКС РФ наносят высокоточные удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32, которые в НАТО давно называют убийцами авианосцев. По некоторым данным, переоборудованные ракетоносцы Ту-22М3 провели серию пусков этих ракет по наземным объектам военной инфраструктуры Украины.

Целями этих ракет могли стать арсеналы с натовским оружием в Кременчуге и военные объекты ВСУ в Киевской, Черниговской, Сумской областях. От ударов с воздуха эти объекты прикрывались системой противовоздушной обороны, однако остановить ракеты Х-32 не удалось.

Какие ракеты Россия применяет на Украине

История разработки МКБ "Радуга" X-32 уходит корнями в советское прошлое. Если не вдаваться в детали, то Х-32 — это глубокая модернизация противокорабельных крылатых ракет X-22 "Буря", официально принятых на вооружение ещё в 1971 году, в разгар холодной войны.

В 1970-х ракеты X-22 считались наиболее мощным средством неядерного сдерживания, но при всех своих плюсах имели существенные недостатки. "Буря" отличалась низкой точностью при использовании фугасных боеголовок. Кроме того, ракеты, созданные для ядерных боеголовок, были уязвимы для средств РЭБ противника. Сочетание мощности, высокой скорости полёта и низкой точности вынуждало использовать больше ракет для гарантированного попадания: там, где могло хватить двух ракет, должно было применяться до пяти.

У X-22 был хороший потенциал для модернизации. Планёр и форма ракеты существенно не изменились, однако электронная начинка была заменена на новую. Основные задачи, которые ставились перед разработчиками: оснастить ракету более мощным двигателем, сделать её точнее, защитить от воздействия радиоэлектронного оружия.

Первые шаги к созданию X-32 были предприняты в конце 1980-х. Из-за финансовых трудностей проект был надолго заморожен, и только в 2016 году новые крылатые ракеты поступили на вооружение ВС РФ. В это же время была запланирована модернизация Ту-22М3 в Ту-22М3М — основных носителей X-32.

У X-32 поставили защиту на головку самонаведения. И летит она теперь не по реперным точкам. При пуске ставится изначальная точка, откуда ракета стартует, и в зависимости от того, что она будет преодолевать, выбирается режим действия. А дальше она летит по произвольной траектории, которая затрудняет её обнаружение и сбитие, и поражает цель в конечной точке Алексей Леонков Военный эксперт

Дальность стрельбы ракет Х-32

Многих интересует, почему ракета, которую называют убийцей авианосцев, сейчас используется именно для уничтожения наземной инфраструктуры. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, наземные объекты даже более простая цель для такой ракеты, чем авианосцы.

X-32 — это крылатая ракета класса "воздух – поверхность". Она должна действовать против кораблей. И, понятное дело, корабль — это мелкая цель, которую нужно не просто увидеть, но ещё и точно поразить так, чтобы гарантированно вывести из строя. Поэтому важный фактор, который присутствует в ракете, — головка самонаведения. Это то, что относит её к высокоточному оружию. Она хорошо обнаруживает морские цели, а поражение наземных целей для неё дополнительная опция, которой сейчас ВКС активно пользуются Алексей Леонков Военный эксперт

При стрельбе из акватории Чёрного моря или из воздушного пространства России рядом с северной границей Украины такие ракеты могут поразить цели на удалении до одной тысячи километров, что позволяет проводить огневые миссии практически по всей территории Незалежной.

Карта ударов по Украине

Эффективность украинской ПВО против ракет Х-32 пока изучается. Однако, по предварительным данным, в дни ударов по энергосистеме страны и военным объектам система ПВО Украины не смогла перехватить ни одну ракету Х-32. По мнению экспертов, основу противовоздушной обороны Украины на сегодняшний день составляют старые советские комплексы С-300, "Бук" и немецкие ЗРК IRIS-T, возможностей которых недостаточно для поражения скоростных целей. Даже если эти ЗРК будут прикрывать важнейшие объекты на территории страны, будь то Николаев, Житомир или Киев, Ту-22М3 смогут подойти на расстояние запуска, безопасно применить ракету и вернуться обратно без риска быть обнаруженными.

Карта специальной военной операции на Украине Смотреть

Скорость полёта ракет С-300 — до 1,2 км/секунду. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы перехватить X-32, летящую со скоростью до пяти чисел Маха, или свыше 1,6 км/секунду, что близко к гиперзвуковой скорости. Но в поражении таких ракет, как Х-32, дело не только и не столько в скорости.

X-32 летит со скоростью 1,6 км/секунду. При этом она может использовать сложный профиль полёта, начиная с максимальной высоты в 40 км, когда она приближается к цели, и дальше, совершая низковысотный полёт с огибанием каких-то препятствий. Либо может просто подняться на высоту, где её не достают средства ПВО, и оттуда вертикально атаковать цель. Когда мы говорим про ту местность, что есть на Украине, даже если поставить кучу систем ПВО, "Буков", IRIS-T, они ничего не смогут сделать абсолютно Алексей Леонков Военный эксперт

По словам эксперта, в зоне действия ПВО ракета X-32 находится пять-шесть секунд, тогда как скорость реагирования даже большинства зарубежных аналогов составляет порядка 80 секунд с условием, что ракету заметили и начали обстреливать.

Допустим, заметили и сориентировались. И тут вступает в дело физика. Нужно успеть передать координаты зенитной ракете, чтобы она выстрелила по встречному курсу, чтобы перехватить X-32, а это не у всех ракет получается. Для этого скорость должна быть не меньше двух чисел Маха, чтобы перехватить её на встречном курсе. А чтобы вдогон посылать, уже нужно иметь в полтора раза больше, а это практически гиперзвук. На Украине таких ракет нет. Если мы даже возьмём американскую SM-6, то и она не догонит X-32, потому что на дальности в 300 км она действует только на низкой высоте, а действовать на большей высоте она может только в радиусе 20 км от точки пуска Алексей Леонков Военный эксперт

На завершающем участке X-32 атакует цель в крутом пикировании. Это стандартное средство прорыва РЛС, при котором системы ПВО не видят цели над собой. Тип боеголовки X-32 меньше, чем у предшественницы. На X-32 боевую часть сократили практически вдвое — с 950 до 500 кг, чтобы увеличить запас топлива. Однако и этого достаточно для того, чтобы уничтожать даже защищённые бетоном объекты.

Фото © Eadaily.com Нужно ли применять ракеты Х-32 на Украине? 0 Нужно Не нужно Нужно больше "Калибров" Нужно больше "Гераней"

Авторы Сергей Андреев