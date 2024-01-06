В Европе запаниковали после российских ударов по объектам ВСУ в Киеве

В Евросоюзе начали паниковать из-за разрушительных для ВСУ ракетных ударов России. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, ВС РФ продемонстрировали, что ПВО НАТО намного уязвимее, чем кажется.

"Россия нанесла колоссальный ущерб украинской военной инфраструктуре своими атаками. Запад очень кропотливо работал над тем, чтобы создать серьёзную систему противовоздушной обороны для Киева, но она тоже была разрушена", — отметил эксперт в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Он подчеркнул, что Россия атаковала американскую и европейскую систему ПВО масштабными и высокотехнологичными ударами, что и вызвало тревогу. Из-за этого в Европе начали размышлять о производстве новых зенитных комплексов Patriot. По словам Меркуриса, Москва продемонстрировала, что передовые противоракетные системы Запада намного уязвимее, чем предполагалось.