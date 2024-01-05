В Раде нашли серьёзную брешь в ПВО Киева после "Армагеддона" из России

Когда Россия совершила ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве, было ощущение, что наступил конец света. Об этом изданию Business Insider рассказала депутат Верховной рады Кира Рудык.

"Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон", — сообщила Рудык.

Нардеп также обратила внимание на серьёзную брешь в ПВО Киева. Она не уверена, смогли ли расчёты украинской противовоздушной обороны перехватить хоть какие-то российские снаряды.