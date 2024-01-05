В Раде нашли серьёзную брешь в ПВО Киева после "Армагеддона" из России
Депутат Рады Рудык сравнила с Армагеддоном удар России по объектам ВСУ в Киеве
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Когда Россия совершила ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве, было ощущение, что наступил конец света. Об этом изданию Business Insider рассказала депутат Верховной рады Кира Рудык.
"Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон", — сообщила Рудык.
Нардеп также обратила внимание на серьёзную брешь в ПВО Киева. Она не уверена, смогли ли расчёты украинской противовоздушной обороны перехватить хоть какие-то российские снаряды.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса Украины.