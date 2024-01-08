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8 января, 10:26

Российские ракеты накрыли место совещаний командиров украинской теробороны

МО: ВС РФ ударили по месту проведения совещаний командиров теробороны Украины

Российские войска за минувшие сутки нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений украинской бригады территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, наши бойцы нанесли удар по 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. В результате противник лишился живой силы и военной техники в 108 районах, добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики Су-34 ВКС России отработали по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении. Как уточнили в Минобороны, наши лётчики использовали авиабомбы ФАБ-500.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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