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8 января, 04:32

Российские Су-34 отработали авиабомбами по укрепрайону и живой силе ВСУ

МО: Российские Су-34 ударили по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Бомбардировщики Су-34 ВКС России отработали по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении. Военные лётчики использовали авиабомбы ФАБ-500, передаёт Минобороны.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Краснолиманском направлении", — говорится в сообщении.

ФАБ-500, которые применялись для ударов, оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому у лётчиков есть возможность работать по целям с безопасного расстояния. Как только экипаж получил подтверждение о поражении укрепрайонов, самолёты вернулись на аэродром вылета.

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А накануне Лайф писал, что добычей российских систем ПВО за сутки стали сразу два украинских самолёта — Су-25 и Су-27. Боевые машины были подбиты неподалёку от Днепропетровска и Кривого Рога.

Максим Плетнёв
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