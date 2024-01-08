Российские Су-34 отработали авиабомбами по укрепрайону и живой силе ВСУ

Бомбардировщики Су-34 ВКС России отработали по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении. Военные лётчики использовали авиабомбы ФАБ-500, передаёт Минобороны.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Краснолиманском направлении", — говорится в сообщении.

ФАБ-500, которые применялись для ударов, оснащены универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому у лётчиков есть возможность работать по целям с безопасного расстояния. Как только экипаж получил подтверждение о поражении укрепрайонов, самолёты вернулись на аэродром вылета.