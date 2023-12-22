Российские истребители разгромили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Российски военные продолжают успешно выполнять задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, на этот раз отличились экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые разгромили командные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.
Бомбардировка пунктов противника производилось фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Их применение позволяет наносить удары, не попадая в область поражения противовоздушной обороны противника.
Ранее российские военные нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан.
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