Российские истребители разгромили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные продолжают успешно выполнять задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, на этот раз отличились экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые разгромили командные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.

Бомбардировка пунктов противника производилась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Их применение позволяет наносить удары, не попадая в область поражения противовоздушной обороны противника.