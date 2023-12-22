ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2023, 02:32
5161

Российские истребители разгромили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: Истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные продолжают успешно выполнять задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, на этот раз отличились экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые разгромили командные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по командному пункту, скоплению живой силы и технике противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — сообщили в ведомстве.

Бомбардировка пунктов противника производилась фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Их применение позволяет наносить удары, не попадая в область поражения противовоздушной обороны противника.

ВСУ за сутки потеряли сотни человек на самом смертоносном для них участке фронта
ВСУ за сутки потеряли сотни человек на самом смертоносном для них участке фронта

Ранее российские военные нанесли удары по четырём складам ВСУ, а также уничтожили цеха, где проводились сборка и ремонт БПЛА украинской армии. Кроме того, ВС РФ поразили станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой 79К6 "Пеликан".

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar