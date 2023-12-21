ВСУ за сутки потеряли сотни человек на самом смертоносном для них участке фронта

ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. На данном участке фронта ВС РФ отбили 17 атак противника.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Белая Гора, Артёмово, Георгиевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Противник потерял три пикапа, а также британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90, три САУ "Акация", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.