ВСУ за сутки потеряли сотни человек на самом смертоносном для них участке фронта
ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 210 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России. На данном участке фронта ВС РФ отбили 17 атак противника.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Белая Гора, Артёмово, Георгиевка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.
Противник потерял три пикапа, а также британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90, три САУ "Акация", две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-20, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Ранее Минобороны отчиталось о взятии опорного пункта в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Перед штурмом по местам дислокации огневых средств и пунктов управления ВСУ нанесли удар.
Getty Images / Wolfgang Schwan