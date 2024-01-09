Оперслужбы проверяют информацию об атаке второго дрона на нефтебазу в Орле
Украинский ударный дрон атаковал нефтебазу в Орловской области. Обложка © Telegram / SHOT
Оперативные службы проверяют данные о втором беспилотнике, который якобы пролетел над нефтебазой "Орёлнефтепродукт" в Орле. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, жильцы ближайших домов сообщили о втором взрыве.
Напомним, ранее сегодня украинский дрон-камикадзе уже атаковал эту нефтебазу. По предварительной информации, никто не пострадал. Вражеский ударный БПЛА врезался в пустой резервуар.