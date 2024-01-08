Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолётного типа в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО", — написал он в телеграм-канале.

По словам Богомаза, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотников, уточнив, что это произошло около 17:00.