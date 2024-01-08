Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью
Брянский губернатор Богомаз: В Климовском районе сбиты два украинских БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолётного типа в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО", — написал он в телеграм-канале.
По словам Богомаза, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотников, уточнив, что это произошло около 17:00.
Ранее Лайф сообщал, что днём 8 января украинские военные открыли огонь по селу Лемешовка Брянской области. В общей сложности по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Getty Images / Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency