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8 января, 14:40

Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Брянский губернатор Богомаз: В Климовском районе сбиты два украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолётного типа в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО", — написал он в телеграм-канале.

По словам Богомаза, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотников, уточнив, что это произошло около 17:00.

Ранее Лайф сообщал, что днём 8 января украинские военные открыли огонь по селу Лемешовка Брянской области. В общей сложности по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов. К счастью, обошлось без пострадавших.

ПВО перехватила пять беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря
ПВО перехватила пять беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря
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Getty Images / Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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