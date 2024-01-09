Силы ПВО сбили один беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотник самолётного типа и снаряд от РСЗО "Ураган" над Белгородской областью.