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9 января, 19:26

Силы ПВО сбили один беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над Белгородской областью

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотник самолётного типа и снаряд от РСЗО "Ураган" над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд [РСЗО "Ураган"] и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.

ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели
ПВО сбила над Белгородской областью ракету С-200, переделанную под наземные цели

Ранее российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинской стороны нанести удар по территории Белгородской области. Средствами противовоздушной обороны были сбиты десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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