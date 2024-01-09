Силы ПВО сбили один беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над Белгородской областью
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотник самолётного типа и снаряд от РСЗО "Ураган" над Белгородской областью.
"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд [РСЗО "Ураган"] и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.
Ранее российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинской стороны нанести удар по территории Белгородской области. Средствами противовоздушной обороны были сбиты десять снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".
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