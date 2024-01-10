Над Волгоградской областью сбит беспилотник

Над территорией Волгоградской области сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны РФ сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", — заявил Бочаров.

А ранее сегодня средства ПВО сорвали ещё одну попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что один украинский БПЛА был уничтожен над Воронежской областью.