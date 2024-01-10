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10 января, 12:48

Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Воронежской областью

МО РФ: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Воронежской областью

Средства ПВО РФ сорвали попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что один украинский БПЛА был уничтожен над Воронежской областью днём 10 января.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — добавили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.

При уничтожении украинского беспилотника над Саратовской областью никто не пострадал
При уничтожении украинского беспилотника над Саратовской областью никто не пострадал
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Vk / Минобороны России

Иван Косицын
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