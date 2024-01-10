Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Воронежской областью

Средства ПВО РФ сорвали попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что один украинский БПЛА был уничтожен над Воронежской областью днём 10 января.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — добавили в МО РФ.