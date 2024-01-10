Украинский беспилотник самолётного типа сбит над Воронежской областью
МО РФ: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Воронежской областью
Средства ПВО РФ сорвали попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что один украинский БПЛА был уничтожен над Воронежской областью днём 10 января.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", — добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа.
Vk / Минобороны России