При уничтожении украинского беспилотника над Саратовской областью никто не пострадал
Бусаргин: Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Саратовской области нет
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию Минобороны России об уничтожении беспилотника самолётного типа в регионе. В своём телеграм-канале он заявил, что пострадавших нет.
"Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населённых пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", — говорится в сообщении главы региона.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Саратовской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Известно, что дрон был уничтожен над территорией Энгельсского района.
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