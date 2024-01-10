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10 января, 05:26

При уничтожении украинского беспилотника над Саратовской областью никто не пострадал

Бусаргин: Пострадавших в результате уничтожения БПЛА в Саратовской области нет

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию Минобороны России об уничтожении беспилотника самолётного типа в регионе. В своём телеграм-канале он заявил, что пострадавших нет.

"Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населённых пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", — говорится в сообщении главы региона.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в небе над Саратовской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Известно, что дрон был уничтожен над территорией Энгельсского района.

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Ян Поланин
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