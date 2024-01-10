При уничтожении украинского беспилотника над Саратовской областью никто не пострадал

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию Минобороны России об уничтожении беспилотника самолётного типа в регионе. В своём телеграм-канале он заявил, что пострадавших нет.

"Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населённых пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме", — говорится в сообщении главы региона.