ВС России поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские ракетные войска, артиллерия и БПЛА поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", — рассказали в ведомстве.