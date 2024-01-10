Регион

Уведомления отключены

10 января, 11:44

ВС России поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские ракетные войска, артиллерия и БПЛА поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", — рассказали в ведомстве.

Путин: Противник России в зоне СВО постепенно "сдувается"
Путин: Противник России в зоне СВО постепенно "сдувается"

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ за 2023 год. По его словам, противник лишился более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров