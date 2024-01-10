ВС России поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ
За минувшие сутки российские ракетные войска, артиллерия и БПЛА поразили склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе", — рассказали в ведомстве.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ за 2023 год. По его словам, противник лишился более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ