Шойгу раскрыл многотысячные потери ВСУ за 2023 год

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) методично снижают боевой потенциал ВСУ. Потери противника за 2023 год превысили 215 тысяч военных и 28 тысяч единиц вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", — отметил глава Минобороны на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу добавил, что российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Ранее министр обороны заявил, что главная задача СВО на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ выполнена. Этому способствовало создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность частей и подразделений, а также надёжность и результативность российской военной техники, подчеркнул глава Минобороны.