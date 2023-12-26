Шойгу: Главная задача СВО на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ выполнена

Главная цель спецоперации на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания. По его словам, президент страны Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава ведомства, поблагодарив их за добросовестное выполнение поставленных задач.

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление Вооружённых сил Украины. Эта задача успешно выполнена", — сказал глава Минобороны.

Министр добавил, что этому способствовало создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность частей и подразделений, а также надёжность и результативность российской военной техники. Однако прежде всего, указал он, — это умелые и решительные действия защитников Отечества.