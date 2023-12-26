Шойгу: Главная задача СВО на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ выполнена
Главная цель спецоперации на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания. По его словам, президент страны Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава ведомства, поблагодарив их за добросовестное выполнение поставленных задач.
"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление Вооружённых сил Украины. Эта задача успешно выполнена", — сказал глава Минобороны.
Министр добавил, что этому способствовало создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность частей и подразделений, а также надёжность и результативность российской военной техники. Однако прежде всего, указал он, — это умелые и решительные действия защитников Отечества.
Шойгу отметил, что ВС России последовательно идут к выполнению целей спецоперации. По его словам, только так получится обеспечить мирное социально-экономическое развитие страны и создать условия для стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом.
Ранее Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Марьинки Донецкой Народной Республики. По его словам, особенно в этом отличились бойцы 150-й дивизии.
LIFE / Павел Баранов