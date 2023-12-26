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Регион
Опубликовано 26 декабря 2023, 10:46
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Шойгу: Главная задача СВО на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ выполнена

Главная цель спецоперации на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания. По его словам, президент страны Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава ведомства, поблагодарив их за добросовестное выполнение поставленных задач.

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление Вооружённых сил Украины. Эта задача успешно выполнена", — сказал глава Минобороны.

Министр добавил, что этому способствовало создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность частей и подразделений, а также надёжность и результативность российской военной техники. Однако прежде всего, указал он, — это умелые и решительные действия защитников Отечества.

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Шойгу отметил, что ВС России последовательно идут к выполнению целей спецоперации. По его словам, только так получится обеспечить мирное социально-экономическое развитие страны и создать условия для стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом.

Ранее Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Марьинки Донецкой Народной Республики. По его словам, особенно в этом отличились бойцы 150-й дивизии.

Потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО
Потери ВСУ за контрнаступление превысили 40% от общих потерь за всю СВО
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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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